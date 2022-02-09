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“Çorum’da eğitim dibe doğru gidiyor”

Eğitim-İş Çorum Şubesi, Çorum’un üniversiteye girişte  70’li, liselere girişte 60’lı sıralara kadar gerilediğinin ifade edildiğini vurgulayarak, “İlimizin eğitimdeki başarı grafiğinin aşağı yönde olması öğrencilerimizin ya da eğitimcilerimizin değil, idarenin yönetim tarzı ve keyfi uygulamalarından kaynaklanmaktadır.” değerlendirmesini yaptı. 

Güncel 09.02.2022, 23:01
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“Çorum’da eğitim dibe doğru gidiyor”

Eğitim İş Çorum Şubesi’nin yaptığı açıklamada Çorum’da eğitimin başarısının negatif yönde olduğu ve gerekli tedbirlerin alınmaması halinde Çorum’da eğitimin tamamen dibe vuracağı ifade edildi.
Eğitim-İş’in açıklamasında, “Kurumun başarısını yönetimin başarısından ayrı düşünmek mümkün değildir. İlimizde öğretmen kadroları çok değişmemişken, öğrencilerimizin geldiği aileler birbirine yakın özellikli ailelerken, bu durumda yönetim ve yönetim tarzının masaya yatırılması gerekir.” denildi.
Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:
 “Çorum İlinde öğrencilerimiz Üniversite Giriş Sınavında ülke genelinde yapılan sıralamalarda ilk 10’a (7.sıra) kadar yükselmişken, geldiğimiz aşamada 70’li sıralardan söz edilmektedir. Lise Giriş Sınavlarında ise ülke sıralamasında 60’lı sıralarda olduğu yine resmi toplantılarda ifade edilmektedir. Bu sıralamalara bakıldığında Çorum’da eğitimin içler acısı olduğu açıktır. 
Çorum özelinde eğitimin başarısızlık nedenlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.
Üç yıl içerisinde 5 defa Milli Eğitim müdürü değişti.
Seyit Ali BÜYÜK’ün Konya’ya tayininin çıkmasıyla birlikte Şubat 2019’dan Mart  2021’e kadar  sırasıyla  Yahya ÇOBAN, Ömer YILMAZ, Yakup SARI, Abdullah KODEK İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.
Bu atanmalar, görevden almalar Milli Eğitim gibi bir kurumda sıradan – rutin işler değildir. Bu durum kurumu, çalışma biçimini ve verimliliğini etkiliyor, zira daire amirleri kurumu tanıyıp hakimiyet oluşturamıyor. Bundan dolayı kurumdaki bazı yetkililer de “nasılsa bu da gidici biz kendi işimize bakalım” tarzında keyfi uygulamalarına devam ediyor.
(Çorum Milli Eğitiminin üzerinde etkisi olan siyasilerin de Çorum’un eğitimine bakış açısını gözler önüne seriyor.)
Keyfi uygulamalar devam ediyor.
Zorunlu yer değiştirmeler (rotasyon) nedeni ile ataması ilçeye çıkan Şube Müdürleri halen ‘görevlendirme’ yolu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışmaya devam ediyorken, ilçelerde sağlık problemi ya da engelliliği nedeni ile il merkezine atanma talebinde bulunan öğretmenlerin ve memurların talepleri mevzuata rağmen reddediliyor. 
Görevlendirilmelerde hiçbir kıstasa bakılmaksızın keyfi görevlendirmelerle ‘istenilen’ öğretmenler il merkezine çekilmekte, ilçeler arası bile görevlendirilmeler yapılmaktadır.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin, pandemi nedeniyle toplu etkinliklerde dikkatli olunması yönündeki uyarısına rağmen, ders programlarının aksaması pahasına öğrenciler ‘Akif’ filmini izlemek üzere sinemaya toplanmıştır.
Okul ve kurum gezileri yapan Milli Eğitim yetkilileri kurumların sorunlarına eğilmek, eğitimcilerin sorunlarını ve isteklerini dinlemek yerine sadece resim çekip sosyal medyalarda paylaşmaktadırlar.
19.11.1986 tarihinden beri yürürlükte olan  ‘Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği’ yargı kararıyla il merkezinde uygulanırken, ilçelerde uygulanmamaktadır.” (Haber Merkezi)
 

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