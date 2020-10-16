Çorum’da Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Kutlama programında Çorum’daki tüm kadın üreticileri temsilen Beyhan Et-Süt Ürünleri ve Hayvancılık İşletmesi sahibi Budakören Köyü üreticilerinden Nilgün Kantar’a çiçek ve plaket verildi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden Türk tarımına katkı sağlayan kadın çiftçilerin gününü kutladığını belirtirken, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise, “Kadınlarımız tarımsal üretimin her aşamasında sorumluluk üstlenmekteler. Tarım sektöründe istihdamın yarıya yakınını da kadınlar oluşturmaktadır. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz ama bugünün anısına sembolik olarak bu plaketi size takdim ediyorum, Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalda yaşayan kadın çiftçilere yönelik eğitici, istihdam sağlayıcı, sosyal ve ekonomik gelir seviyelerini arttırmaya yönelik birçok proje ürettiğini söyledi. Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün 1997 yılından beri ülkemizde kutlanmakta olduğunu belirten Sarı, “Kadın çiftçilerimiz, evde çocuğuna bakıyor, tarlada, serada sebzesini büyütüyor, hayvanlarını yetiştiriyor. Kadın çiftçilerimizin tarıma, aile ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarını biliyoruz. İl Müdürlüğü olarak bizlerde projelerimizde ve faaliyetlerimizde onlara öncelik veriyoruz” dedi.

Kadını eğitmenin bir aileyi ve ailelerden oluşan toplumu eğitmek anlamına geldiğini ifade eden Sarı, “Uyguladığımız eğitimler ve etkinliklerle kadın çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin daha da arttırılmasını hedefliyoruz. İllimizde üreten ve ekonomiye can veren tüm kadınlar adına bu plaketi Nilgün Hanıma takdim etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Nilgün Kantar ise kadın girişimci ve üretici olarak böyle önemli bir günde anılmaktan memnun olduklarını belirterek, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde hatırlanmanın manevi olarak kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. (Haber Merkezi)