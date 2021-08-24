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Çorum’da dolunay görsel şölen sundu

Çorum’da günbatımı ile birlikte ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Güncel 24.08.2021, 21:45
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Çorum’da dolunay görsel şölen sundu

Çorum’da günbatımı ile birlikte ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kentte havanın açık olması kızıl renge bürünen dolunayı vatandaşların çıplak gözle izlemesine de olanak tanıdı. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu kızılımsı renk görsel şölen sunarken, bazı vatandaşlar da izlemenin keyfini çıkardı. (İHA)

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