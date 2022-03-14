Çorum’da doktorlar iş bıraktı!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çorum Şubesine bağlı doktorlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Sendika adına basın açıklaması yapan Dr. Serdar Ali Elkıran, hekimlerin adeta kölelik sistemi altında çalıştırıldığını, pandemi başladığında dünyanın pek çok ülkesinde hekimlerin ağladığını ancak Türkiye’de tek bir hekimin alamadığını söyledi.

“GÜNDE 8 AMİLİYAT YAPIYORUZ”

Pandemi başladığından bu yana tüm doktorların gecesini gündüzüne katarak çalıştığını dile getiren Elkıran, “Günde 90 hasta bakıyoruz, arı gibi çalışıyoruz. Avrupalı doktorlar günde 10 hasta bakınca ben yoruldum diyor. Biz günde 8 ameliyat yapıp öğle arasında poliklinikte hasta bakıyoruz. Biz hastanede meslektaşımız öldürüldüğünde gidip çalışmaya devam ediyoruz. Reçetenin parası hekimi doyurmaya yeter biz aç değiliz. Biz kanaatkarız, sabırlıyız, metanetliyiz.” dedi. Elkıran, dünyanın her yerinde yetişmiş, önemli insanlara değer verildiğini ancak Türkiye’de hekimlerin değersiz olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Hukuk Sekreteri Eylem Kaya Eroğlu ise yaptığı açıklamada “ Hekim arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum, ancak, yıllardır biz tıp bayramını bayram olarak kutlayamıyoruz. Çünkü çözülmeyen sorunlar yüzünden kutlayamıyoruz. Bu sorunlar çözülmeden de kutlayamayacağız” dedi.

