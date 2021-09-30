Flaş HaberÇorum’da deprem
Çorum’da deprem
Çorum'da saat 16.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 16.20'de Çorum'da 3.7 büyüklüğünde yaşanan depremde her hangi bir hasar meydana gelmezken, yüksek kesimlerde oturanlar depremi hissetti.
Güncel 30.09.2021, 16:45
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Deprem 13.91 km derinlikte gerçekleşti.
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Merkez (Çorum)
Tarih-Saat : 30.09.2021, 16:20:42 TSİ
Enlem : 40.4161 N
Boylam : 35.0100 E
Derinlik : 13.91 km
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|7. Alanyaspor
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|8. Kayserispor
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|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
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|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
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|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
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|16. Kasımpaşa
|7
|6
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|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
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|15
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|13
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|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
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|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0