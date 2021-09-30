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Çorum’da deprem

Çorum'da  saat 16.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 16.20'de Çorum'da 3.7 büyüklüğünde yaşanan  depremde her hangi bir hasar meydana gelmezken, yüksek kesimlerde oturanlar depremi hissetti.

Güncel 30.09.2021, 16:45
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Çorum’da deprem

Deprem 13.91 km derinlikte gerçekleşti. 
 Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Merkez (Çorum)
Tarih-Saat : 30.09.2021, 16:20:42 TSİ
Enlem : 40.4161 N
Boylam : 35.0100 E
Derinlik : 13.91 km

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