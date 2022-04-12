ÇORUM’DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Serban köyü olan saat 11.09'da 2.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.