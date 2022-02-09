Çorum’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün sabah saatlerinde yaşanan deprem vatandaşta korku yarattı.

Deprem dün sabah yerin 6.98 derinliğinde merkez üssü Mecitözü olarak 2 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedildiği kaydedildi.

(Haber Merkezi)

