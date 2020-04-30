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Çorum’da da fotoğraf eğitim kampı planlıyor

Çorumlu fotoğraf sanatçısı Mustafa Bayram, sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 21:20
Çorum’da da fotoğraf eğitim kampı planlıyor

İlimiz Bayat İlçesi Çerkes Köyü nüfusuna kayıtlı Ankara’da ikamet eden Altınkare Fotoğraf ve Sinema Derneği Kurucu Başkanı olan fotoğraf sanatçısı hemşerimiz Mustafa Bayram’ın İnstagram hesabında 300 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Özellikle fotoğraf tutkunlarının büyük bir hayranlıkla takip ettiği fotoğraf sanatçısı Mustafa Bayram paylaştığı karelerle ilimizin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Adeta gönüllü bir turizm ve tanıtım elçisi olarak çalışan Mustafa Bayram ilimizden özellikle insan fotoğrafları ve Çorum’un güzelliklerini paylaşarak binlerce kişiye gösteriyor. Fotoğraf tutkusunun temelini “Gözün bir an içinde gördüğünü dil yıllarca söylese anlatamaz. Anlatamadı da ... Gözün gördüğü başka bir fotoğraf karesi oldu, kalbin gördüğünü anlattı” sözleriyle ifade eden ve ilhamını daha çok güneşten, aydan, kuşlardan yapraklardan, çiçeklerden, ihtiyar bir amcanın gözlerindeki umuttan, misket oynayan çocukların ellerindeki çamurdan, gülümseyen yüzlerden ve ağlayan gözlerden aldığını söyleyen Mustafa Bayram paylaştığı fotoğraflarda bu duygularını yansıtan Çorum’dan birbirinden güzel fotoğrafa yer vermeyi ihmal etmiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını öncesinde planladığı “81 İlde Fotoğraf Kampı” projesinde ilimizin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini yansıtmak istediğini de kaydeden Bayram, Oğuzlar, Osmancık ve Alacahöyük’ün özellikle gelmek istediği yerler arasında olduğunu ve ilimizde de kamp eğitimi yapacağını kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

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