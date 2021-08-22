“Çorum’da da en büyük sorun işsizlik ve geçim sıkıntısı”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum’un lojistik açıdan önemli bir kent olduğunu belirterek, “Tarihten itibaren de bu önemini korumuş, sanayisini dönüştürmüş, girişimci insanları olan Çorum, sanayileşme ve kalkınmada bölgede meyilli bir ilimiz. Bunun için bütün lojistik imkânların olması gerekiyor. Olması gereken de havaalanı. Bunu İYİ Parti olarak bizzat taahhüt ediyoruz” dedi.

Bayat, İskilip ve Oğuzlar’la başlayıp Çorum merkezle devam eden 2 günlük Çorum ziyaretinin ardından bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Sunat, “Çorum’da esnafla, sanayicilerimizle, vatandaşlarla bir araya geldik. Vatandaşların dertlerini dinledik. Çorum’un sorunlarını dert edinen bir milletvekili olarak, bundan sonra da Çorum gezilerine devam edeceğiz ve bu şehirde yaşayanların taleplerini Meclis’te dile getireceğiz.

Çorum, girişimci ve yenilikçi insanları olan, ihracatı ithalatının üstünde olan ancak Türkiye hazinesinden gerekli desteği alamayan bir ilimiz. Çorumlu havaalanı istiyor, söz verilmiş, başlanılmış ancak devamı gelmemiş. Havaalanıyla ilgili TBMM’ye verdiğim soru önergesine öyle bir yanıt geldi ki, açıkça ‘bunu unutun’ denildi. Demiryolu için ise ‘etüdü yapılacak’ denildi.

‘Çorum nasılsa her seçimde iktidara destek veriyor. Ceketimizi atsak kazanırız’ denildiği için bu kent için herhangi bir yatırımın yapılmadığını görüyorum” ifadelerini kullandı.

Geçim derdinin her yerde olduğu gibi Çorum’da da en büyük sıkıntı olduğunu kaydeden Sunat, “Görüştüğümüz birçok insan ‘paramız yok, bir şey alamıyoruz’ diyor. Bununla birlikte bir diğer sıkıntı da işsizlik. Çorum’a yatırım yapılması lazımken, bırakın onu işyerleri kapanıyor.

Bayat’ta görüştüğümüz vatandaşlar sulu tarımın yapılamamasından, Tımarlı-2 projesinin bitirilememesinden şikayetçi. İskilip’te İskilip-Tosya yolu halen yapılmamış, İskilip MYO’nun binası yok. İşsizlik, İskilip’te de büyük sıkıntı kaynağı” dedi.

Bunların hiçbirinin çözülemeyecek dertler olmadığını söyleyen Sunat, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Ülkeyi yöneten zihniyete sesleniyorum, Oğuzlar cevizini yerlerse belki zekâlarına katkı olur ve milletin dertleriyle dertlenirler.

2 gün boyunca tüm Çorum halkına sıcak misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. İnsanlar artık nasıl yönetildiklerini görüyorlar. Artık kandırılmak istenmiyorlar. Dürüst ve ahlaklı bir yönetim istiyorlar. Türk insanı kandırılmak istenmiyor.

1.5 senedir pandemi dönemini yaşıyoruz. Eylül’de okullar açılacak ancak ne aşılama ne de hijyen durumu yerli yerinde değil. Depremler, yangınlar, seller oldu. Bu kadar afeti yaşamışken, seneye yine bunları konuşmak istemiyoruz. Artık aklınızı başınıza devşirmenin zamanı geldi. Bir kişinin karar verdiği tek adam rejimini Türkiye taşıyamıyor. Kuvvetler ayrılığının olduğu, yargının bağımsız, adaletin, hak ve hukukun olduğu bir Türkiye için yollardayız. Konuşan, üreten, paylaşan, barışan bir Türkiye istiyoruz. Hepimiz kardeşiz, bizim başka gidecek ülkemiz yok. Ülkemize ve sınırlarımıza sahip çıkmalıyız.” (Taner ŞİMŞEK)