“Çorum’da çoğu bina sağlam, içindeki çürükler ayıklanmalı”

Kılıç, Türkiye’nin en önemli gündeminin deprem olduğunu belirterek, “Unutmayın doğal afetler kimsenin ırkını, dinini, dilini veya siyasi görüşünü seçerek insanları öldürmez” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyen Özgür Kılıç, “Burada toplanmamızın en büyük sebebi klasik nutuk atmak değildir. Üzülerek söylüyorum ki depremden bir hafta önce biz Mühendisler Odası olarak ‘Türkiye’nin en önemli gündemi depremdir’ diye bir demeç verdik. Ve aradan daha bir hafta geçmeden İzmir depremini gördük” diye konuştu.

“KRAL ÇIPLAK”

İnşaat Mühendisleri Odası olarak imar affına karşı çıktıklarında çok eleştiri aldıklarını ve o dönem topa tutulduklarını anımsatan Kılıç, “Şimdi soruyorum, ileride olabilecek bir depremde bu binalarda ölebilecek kişilerin sorumluları kimler olacaktır? Aynı şekilde TOKİ’lere de karşı çıktığımızda çok eleştiri almıştık. Şu an görülüyor ki TOKİ’lerin çoğu ya heyelan, ya deprem bölgelerinde ya taşkın bölgelerinde ya da çürük zeminlerde yapılmıştır. Olabilecek bir depremde veya bir afette bu binalardaki can kayıplarının sorumluları kimler olacaktır? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır.

Belki buradan söylediklerimiz kimi insan ve kurumları rahatsız edebilir. Lakin biz idareciler, yöneticiler ve halk önderlerinin görev ve sorumlulukları budur. Doğruları söylemek zorundayız. Hiçbir kurumumuz olabilecek bir depreme hazır değildir. Çok net söylüyorum kral çıplaktır” ifadelerini kullandı.

“DASK’TA TOPLANAN PARALAR AMACINA GÖRE KULLANILMALI”

Konutlarla ilgili herhangi bir işlem yapıldığında alım, satım, abonelik gibi mutlaka DASK istenildiğini belirten Özgür Kılıç, “DASK’ta toplanan paraların mutlaka amacına göre kullanılması gerekmektedir. İşsizlik fonundaki gibi, biriken bu paralar vatandaşlarımızın binalarını güçlendirmek istediklerinde sıfır faizli kredi olarak sunulabilir. Bu fon illa bir deprem olması beklenip enkazlara yardım yapılmadan önce, binaların ayakta kalabilmesi için de kullanılmalıdır” dedi.

“ÇORUM’U DEPREME VE AFETE HAZIRLAYALIM”

Çorum’u yönetmekte olan resmi makamları göreve çağıran Kılıç, “Gelin, Çorum’u Türkiye’de pilot il haline getirelim. Depremden sonra enkaz tespiti yapmayalım. Depremden önce yıkılacak olan binaların tespitini yapıp önlemlerini alalım. Çorum’daki kamu idarecileri ve siyasiler acilen el ele verelim. Çorum’un afet eylem planlarını hazırlayıp, Çorum’u deprem ve diğer afetlere hazır hale getirelim” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’DA MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALMAMIŞ BİNA SAYISI ÇOK AZ”

Çorum’un şanslı bir i olduğunu dile getiren Kılıç, “Yapılan bina stoklarımızın içinde mühendislik hizmeti almamış bina sayısı çok azdır. Denizden uzak olmamızdan dolayı betonlarımız kalitelidir. Çorum’un eğitim seviyesi yüksek olmasından dolayı geçmiş yıllardan beri Çorum’a hizmet veren ve genç meslektaşlarımızı yanlarında bir çırak gibi yetiştiren inşaat mühendisi büyüklerimiz vardır. Üniversite ve Bayındırlık başta olmak üzere çok sayıda özel beton ve çelik laboratuvarlarımız vardır.

Türkiye’ye örnek olan geçmiş yıllarda kendilerine görev edinen ve işini layıkıyla yapan inşaatları kontrol eden Çorum Belediyesi ve teknik personeli vardır. Çorum, Türkiye’de ve dünyada ses getirecek kalitede inşaat mühendisleri, inşaat ustaları ve müteahhitlere sahiptir. Bu nedenle Çorum genelinde yapılacak bir taramada eminim ki küçümsenmeyecek kadar çok binamız sağlam çıkacaktır. Bizim derdimiz, varsa içindeki çürükleri ayıklamaktır.

Her binamızın giriş kapısında deprem dayanıklılık testinin sonuçlarını görmek umuduyla diyoruz ki Türkiye’nin en önemli gündemi deprem. Ve unutmayın, deprem öldürmez, binalar insanları öldürür” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)