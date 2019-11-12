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“Çorum’da coğrafi işaret tescilli 3 ürün var”

Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, Çorum’a özgü yöresel nitelikteki ürünlerin tescillenip, coğrafi işaret sayılması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na bugüne kadar hangi ürünler için müracaatta bulunulduğu ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

“Çorum’da coğrafi işaret tescilli 3 ürün var”

Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, Çorum’a özgü yöresel nitelikteki ürünlerin tescillenip, coğrafi işaret sayılması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na bugüne kadar hangi ürünler için müracaatta bulunulduğu ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

12 Kasım 2019 Salı 22:50
“Çorum’da coğrafi işaret tescilli 3 ürün var”

Çorum’da 3 tane coğrafi işaret tescili alınmış ürün bulunduğunu anlatan Devrez, Çorum Ticaret Borsası tarafından 14.04.2002 tarihinde Çorum Leblebisi, İskilip Belediyesi tarafından ise 14.02.2005 tarihinde İskilip Dolması ve İskilip Turşusu’na coğrafi işaret tescili yaptırılarak Mahreç İşareti alındığını kaydetti.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği tarafından 21.06.2018 tarihinde Oğuzlar Cevizi için ve Kargı Belediyesi tarafından 08.08.2018 Kargı Tulum Peyniri için coğrafi işaret tescili yaptırılmak üzere başvuruda bulunulduğunu dile getiren Ahmet Devrez, tescil işlemlerinin son aşamaya geldiğini vurguladı.

Devrez, “Köklü bir tarihi ve arkeolojik geçmişe ve önemli antik yerleşimlere sahip olan ilimizde turizmin daha da gelişmesi ve istenen ziyaretçi sayısına ulaşılması için kültürel mirasımızın unsurları olan el sanatları, yöresel yiyecek ve içecekler gibi unsurların, tanınırlığının arttırılması, turizm destinasyonlarına dahil edilmesi ve fuar, festival yarışma gibi kültürel faaliyetler ile desteklenmesi gereklidir” dedi.(Erkan BAYATLI)

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