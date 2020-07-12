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Çorum’da çocuk evlilikleri azaldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihinin "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmesi nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü bu kapsamda haber bülteninde doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Güncel 12.07.2020, 18:57
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Çorum’da çocuk evlilikleri azaldı

Hazırlanan bültene göre Çorum toplam doğurganlık hızı bakımından 1,68 çocuk ile 81 il içinde 42. olarak yer aldı.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa olurken, bunu 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve

Edirne izledi. Aynı dönemde Türkiye’de doğurganlık hızı 1,88 olarak gerçekleşti.

ÇORUM’DA ADÖLESAN DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ

Adölesan doğurganlık hızının, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ettiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye’de Adölesan doğurganlık hızının, 2013 yılında binde 29 iken 2019 yılında binde 17’ye düştüğü kaydedildi. Ülkemizde 2019 yılında adölesan doğurganlık hızının en yüksek olduğu il binde 53 ile Ağrı olurken bu ili binde 49 ile Muş, binde 42 ile Şanlıurfa izledi. Çorum Adölsan doğurganlık hızında binde 14 ile 81 il içerisinde 35. olarak yer aldı.

ÇORUM’DA RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ SAYISI AZALDI

Ülkemizde, evlenme istatistiklerine göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında %5,8 iken 2019 yılında bu oran %3,1'e düştü. Bu oran, illere göre incelendiğinde, 2019 yılında Ağrı ilinin %13,2 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %13 ile Muş ve %10,6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla %0,2 ile Tunceli, %0,7 ile Bayburt ve Rize oldu. Çorum toplam resmi evliliklerin içinde, evlenen kız çocuk sayısı 127 (%3,6) ile 30. sırada yer aldı.

ÇORUM’DA İLK EVLENME YAŞI 24,2

TÜİK tarafından yapılan açıklamada ilk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunduğu belirtilerek, bunun da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabildiği kaydedildi. Türkiye’de 2014 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşının 2019 yılında 25’e yükseldiğinin anlatıldığı açıklamada, Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşının illere göre dağılımı incelendiğinde, 28,4 ile Tunceli'nin evlenme yaşı en yüksek olan il olduğu görülürken Tunceli'yi, 26,5 ile Artvin 26,3 ile Trabzon izledi. Ortalama ilk evlenme yaşı en düşük olan iller ise 21,9 ile Ağrı, 22,5 ile Muş ve 22,9 ile Niğde oldu. Çorum ise 24,2 ile 59. sırada yer aldı.(Haber Merkezi)

#Çorumda çocuk evlilikleri azaldı
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