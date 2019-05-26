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Çorum’da bu manzaranın görülmediği gün olmuyor

Artık bu manzaralara her gün rastlamak mümkün! Çorum’da insanlar çocuğuyla beraber çöpte yiyecek ararken objektiflere yansıdı.

Çorum’da bu manzaranın görülmediği gün olmuyor

Artık bu manzaralara her gün rastlamak mümkün! Çorum’da insanlar çocuğuyla beraber çöpte yiyecek ararken objektiflere yansıdı.

26 Mayıs 2019 Pazar 20:30
Çorum’da bu manzaranın görülmediği gün olmuyor

Kentin pek çok bölgesinde her gün çöpten yiyecek toplayan insanlara rastlamak mümkün hale geldi. Pek çoğu Irak ve Suriye uyruklu kadınların çöp konteynırlarından yiyecek toplamaları çevre esnaflarını da rahatsız ediyor.

En çokta iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan yabancı uyrukluların çöpte yiyecek aradığını belirten esnaf konuyla ilgili yetkililere seslenerek “Onlar çöpten yiyecek topladıkça bizlerinde içi sızlıyor. Yine de her bir esnaf hem yerli hem yabancı ayırt etmeksizin bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak her gün mantar gibi çoğalıyorlar. Çöpte bu çirkin manzaralara rastlamak mümkün oluyor. Elbette devlet bu insanlara yardım ediyordur. Ancak, köklü çözüm üretilmesi gerekiyor” şeklinde görüşlerini dile getiriyor.

(Yusuf ÇINAR)

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