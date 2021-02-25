Çorum’da boşanmaların % 36’sı ilk 5 yıl içinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Evlenme Ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken, 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,84 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşti. TÜİK Bölge Müdürlüğü 2020 evlenme ve boşanma istatistiklerine göre “Çorum ili, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” konusunda özel bir basın bülteni de hazırlayarak yayınladı.

3 BİN 40 ÇİFT EVLENDİ

Buna göre Çorum’da 2020 yılında 3 bin 40 evlilik gerçekleşti. Türkiye’de 2019 yılına göre yüzde 10.1 olan azalış ilimizde ise bir önceki yıla göre %13,3 azaldı. Evlenme sayılarında İstanbul 85 bin 763 evlilik ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 30 bin 205 evlilik ile Ankara ve 26 bin 87 evlilik ile İzmir izledi. En az evlilik ise 351 evlilik ile Tunceli’de gerçekleşti. Evlilik sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 425 evlilik ile Bayburt, 553 evlilik ile Ardahan oldu. Çorum 3 bin 40 evlilik ile iller sıralamasında 41. sırada yer aldı.

KABA EVLENME HIZI BİNDE 5,73

Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 5,84 olurken Çorum’da kaba evlenme hızı binde 5,73 oldu. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi. Çorum ili binde 5,73 ile iller sıralamasında 39. sırada yer aldı.

İLK EVLENME YAŞI ERKEKLERDE 27.1, KADINLARDA 24.4

Türkiye de ortalama ilk evlenme yaşı, 2020 yılında erkekler için 27,9, kadınlar için 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti. Çorum'da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,1, kadınlar için 24,4 ve ilk evlenme yaş farkı 2,7 olmuştur. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,4 yaş ile Ağrı oldu. Bu ili 4,3 yaş ile Kars ve Ardahan izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2,3 yaş ile Elazığ oldu. Bu illeri 2,4 yaş ile Ankara ve Botu izledi.

737 ÇİFT BOŞANDI

Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %13,8 azalarak 2020 yılında 135 bin 22 oldu. Çorum'da ise bu sayı bir önceki yıla göre %17,7 azalarak 737 oldu. Boşanma sayılarında İstanbul 27 bin 323 boşanma ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 11 bin 61 boşanma ile Ankara ve 10 bin 720 boşanma ile İzmir izledi. En az boşanma ise 35 boşanma ile Bayburt'ta oldu. Boşanma sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 68 boşanma ile Hakkari ve 72 boşanma ile Ardahan oldu. Çorum 737 boşanma ile 37. sırada yer aldı.

KABA BOŞANMA HIZI BİNDE 1.39

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1,62 olurken Çorum’da kaba boşanma hızı binde 1,39 oldu. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili İzmir ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş, binde 0,29 ile Şırnak izledi. Çorum binde 1,39 ile iller sıralamasında 43. sırada yer aldı.

BOŞANMANIN YÜZDE 36’SI İLK 5 YIL İÇİNDE

Çorum’da boşanmaların %36'sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Ülke genelinde boşanmaların 2020 yılında %35,3'ü evliliğin ilk 5 yılı, %20,7’si ise evliliğin 6-10 yılı içinde, %15,9'u evliliğin 11-15 yılı içinde ve %28,0’ı ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Çorum'da ise boşanmaların 2020 yılında %35’i evliliğin ilk 5 yılı, %20,1'i evliliğin 6-10 yılı içinde, %19,3'ü evliliğin 11-15 yılı içinde ve %24,7’si ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Çorum’da boşanmaların 21 tanesi evliliği bir yılı dolduramadan gerçekleşti.

VELAYET ANNEYE

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2020 yılında 135 bin 22 çift boşanırken 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2020 yılında %75,8’i anneye, %24,2'si babaya verildi. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar dahildir.

(Haber Merkezi)