Çorum’da ‘Bitcoin nedir’ diye sorduk işte birbirinden ilginç cevaplar aldık

Kent merkezinde mikrofon uzattığımız vatandaşların çoğu Bitcoin’i duymadığını belirtirken, bir vatandaş “Neden oralara para yatıralım, nasıl güveniyor insanlar anlamış değilim. Ben cebimdeki paraya bakarım. Başkasına para yatıracağım ondan para kazanacağım olacak iş mi ya?”

Bir genç Bitcoin’in bahis olduğunu öne sürerek, “Bir verip 10 almak gibi bir şey ama herkeste denk gelmiyor” cevabını verdi.

‘KAĞIT PARALAR ORTADAN KALKACAK’

Mart 2021'den beri kripto para ile ödeme kabul eden Çorum'daki Kırmızı Şimşekler Çay Evi'nin sahibi Kerem Kutay Yıldırım, ilerleyen dönemlerde kağıt paranın kalkacağını ve sanal parayla alışverişlerin yapılacağını söyledi. İşletmelerinde bitcoin ve alt coinlerle çay satışının yapıldığını bildiren Yıldırım, “Bu şekilde bir işlem başlattık ve çok ilgiyle karşılandı. Bitcoin’in 5 yıllık bir geçmişi var. Dünya bunu kullanıyor artık. Paralarımızın güvende oluğuna inanıyoruz. Gençler para kazanmak istiyor ve konuya hakimler. Borsadan daha güvenilir. Şu an Türkiye’de herkes coin işine girdi” diye konuştu.