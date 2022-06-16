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Çorum’da bir proje daha başarıyla tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu kapsamında, İsmail Kakaç İlkokulu’nda oluşturulan ‘Mutlu anneler mutlu çocuklar yetiştirir’ projesi düzenlenen konserle tamamlandı.

Güncel 16.06.2022, 12:19
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Çorum’da bir proje daha başarıyla tamamlandı

Sene başından itibaren okul bünyesinde oluşturulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ile Müzik Öğretmeni Tugay Yağmur, Koru Şefi Arif Sadeçolak ve Çağatay Ceylan’ın katkılarıyla hazırlanan bağlama ve müzik kursunda, veli ve öğrenciler öğrendiklerini, düzenlenen konserle sergilediler.

Proje ile ilgili sene başından bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır açıklamasın da; ’Mutlu anneler mutlu çocuklar yetiştirir diyerek başladık projemize. Projemizde birçok faaliyet yürüttük, hala da yürütüyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki eğer çocuk ailede mutluysa, akademik olarak daha başarılı, problem çözme becerisi yüksek, özgüvenli ve çevresine karşı daha duyarlı olur. 

Evdeki mutluluğun kaynağı ise daha çok annedir. Bir anne mutluysa, daha sağlıklı daha mutlu daha başarılı çocuk yetiştirir.

Projemizin annelerimize yönelik faaliyetlerinden biri de bağlama kursu. Anneler bu kursta kendilerine vakit ayırıyor, yeteneklerini keşfediyor ve geliştiriyor, çocuğu için rol model oluyorlar, hem de kendi kültürünü yaşıyor, yaşatıyor ve çocuklarına aktarıyor. 

Çocuklar ise annelerini örnek alıyor, okula çok daha mutlu ve özgüvenle geliyor. Amacımız, bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesine eğitimin kalitesini arttırarak çocukları hayata hazırlamak, daha sağlıklı, daha başarılı, gelişime açık, kültürünü yaşayan ve yaşatan nesiller yetiştirmek’ ifadelerini kulandı.

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