Çorum’da bir kadın evinde ölü bulundu

Çorum'da Muradiye Zeytin isimli bir kadın, evinde ölü olarak bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından evde yapılan incelemenin ardından Muradiye Zeytin'in cenazesi Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılan Muradiye Zeytin’in cenazesi öğle namazına müteakip Çamlıca Köyü'nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

