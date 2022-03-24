Çorum’da bir garip hırsızlık olayı

Olay önceki gün Bahabey Caddesinde meydana geldi. Yıllardır boyacı ustalığı yapan Mustafa Alagözyaylası, boya ve badana işinde kullandığı malzemelerini bıraktığı yerde bulamadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasından malzemelerinin motorlu kişi tarafından çalındığını gören usta “Ekmek teknemi geri getir” çağrısında bulundu.

Boyacı ustası Mustafa Alagözyaylası, şahıstan şikâyetçi olduğunu belirterek “Akşam saatleriydi. Malzemelerimi her zaman bıraktığım yere geldim ve demir kapının kapalı olduğunu gördüm. Beni hırsız sanmasınlar diye de, kapının üstünden atlayıp içeriye girmek istemedim. Malzemelerimi kapının önüne bırakıp arka taraftan içeriye girdim, fakat bıraktığım malzemelerim 3 dakika içinde ortadan kaybolduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına baktığımızda da bu açıkça görülüyor. Şahıstan şikayetçi oldum” dedi.