Çorum’da bir dünya markası: ALAPALA

ÇORUM’DA BİR DÜNYA MARKASI: ALAPALA

Osman AROLAT

Sanayi geçmişi Tunç Çağı’na dayanan Çorum’da bir dünya markası şirket nasıl ortaya çıktı? İsmail Alapala; ABD, Haiti, Güney Amerika, Uzak Doğu ve Afrika’ya değirmen makineleri ihraç eden 50 yıllık Alapala Makine’nin deneyimlerini aktarıyor.

Sanayi geçmişi Tunç Çağı’na dayanan Çorum ‘’Fabrikalar Yapan Fabrika Kenti‘’ olarak tanınır. Ekonomi coğrafya literatüründe Çorum bir Yerel Sanayi Odağı’dır. Bunda Ümit Uzel‘in Çorum TSO Başkanı olarak çabasının yeri büyük. DÜNYA ile birlikte 1980‘den buna yana gidip geldiğim Çorum‘da öne çıkan bir makine üreticisi Alapala Makine artık bir gerçek dünya markası. Bu markalaşmanın ardındaki isim olan İsmail Alapala’dan dinlediklerimi paylaşıyorum:

■ Pandeminin kuşkusuz olumsuz etkileri var... Ama gıda tesisleri de çok yoğun çalışıyor. Biz de çalışma ortamında hijyene, sosyal mesafeye özel önem verdik. Çalışan fabrikalara verimlilik artırmak için tek tek makine servislerimiz devam etti.

■ Dünyada 120’den fazla ülkede pazarımız var. Bu dönemde yabancı ortağımızla birlikte hedef pazarımız Afrika, Uzak Doğu ve Latin Amerika. Afrika’da un fabrikası olmayan ülkeleri önceliklendirdik.

■ 1980’lere dek dünyanın en büyük iki markası İngiliz Henri Simon ve Japon Satake idi. Satake, Henri Simon firmasını satın alarak değirmenciliğe girdi. 2015 yılında değirmen makineleri üretimini tamamen Alapala’ya aktardılar. Satake markasıyla bizden satın almaya başlayınca ortaklığımız başladı. İki yıl sonra değirmencilikte çok iyi bilinen Henri Simon markasıyla makine üretimini de bizim yapmamızı istediler, bu bize müthiş bir çıkış oldu. Şimdi ABD, Haiti, G.Amerika ve Uzak Doğu’da satış yapıyoruz.

■ Ar-Ge merkezi kurduk, TÜBİTAK’tan da onay aldık. Şubat 2020’de Alapala markası Turquality Marka Destek Programı’na alındı. Alapala Akademi ise sektöre eleman yetiştirecek, klasik değirmencilik eğitimi, makine onarımı, elektrik ve otomasyon eğitimleri yer alacak. Japonların birikimlerini şirketimize aktarıyoruz. Yalın üretim tekniklerine odaklandık. Bunun bir adım sonrasında Endüstri 4.0 uygulaması geliyor.

50 yılını geride bırakan Alapala Makine’nin göz kamaştırıcı deneyimini size yansıtmanın kıvancı içindeyim.