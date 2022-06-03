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Çorum’da bininci avukat

Çorum Barosu 70’nci yılını kutladığı şu günlerde bininci avukat da ruhsatını alarak cübbe giydi.

Güncel 03.06.2022, 20:10
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Çorum’da bininci avukat

Çorum’da 1951 yılı sonuna kadar Bölge Barosu olan ve Ankara-Çankırı-Çorum-Kırşehir-Yozgat illeri avukatlarını bağlı olduğu Ankara Barosu bünyesinde görev yapıyordu. 13 Ocak 1952 tarihinde Çorum Barosu’nun kurulması ile birlikte avukatlar buraya üye olmaya başladı. 

Aradan geçen 70 yıllık süre zarfında Çorum’da stajını tamamlayan 1000 ve 1001’inci avukatlarda düzenlenen törenle hem ruhsatlarını alarak mesleğe başladı hem de cübbe giydi.
Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “1000 nolu sicil numarası ile aramıza katılan Av. Derya Gülenay Emniyet ve 1001 nolu sicil numarası ile Av. Davut Ak’ın ruhsat törenlerini gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Törene Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı meslek mensupları da katıldı. Törende genç avukatlar Av. Derya Gülenay Emniyet ve Av.Davut Ak’ın ruhsatları Baro Başkanı Kalıpçı tarafından verilirken, Baro üyesi avukatlar da cübbelerini giydirdi. Ayrıca 1000’inci üye olması sebebi ile Av. Derya Gülenay Emniyet pasta kesti.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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