Çorum’da Bilal Sonses rüzgârı

Festival etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Bilal Sonses Çorumlularla buluştu. Konserinde, “Dön Diyemem”, “Sende Kaldı Yüreğim”, “Şimdiki Aklım” gibi sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı, meydandaki binlerce Çorumluyu coşturdu. Konsere özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu. Erken saatlerden itibaren meydanı dolduran gençler, konser boyunca ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Konser sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ilimizde misafir olarak bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bilal Sonses’e çiçek takdim etti. Meydanı dolduran binlerce vatandaşı selamlayan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin konser ve kültürel etkinliklerinin devam edeceği müjdesini vererek “Durmak yok yola devam” dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ilimizi ziyaret eden Üsküdar Belediye Başkanı Dr. Hilmi Türkmen konser sırasında gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başkan Aşgın ile selfie yapan gençler, konserler için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

