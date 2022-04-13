Çorum’da “Bebek Dostu” hastaneler değerlendirildi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve yürütülen programa göre “bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi” ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amaç olduğu vurgulandı.

“Emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın temelini oluşturan başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması ve devamının sağlanması, ayrıca beslenme bozukluklarının önlemesi yoluyla çocuklarda morbidite ve mortalite oranlarını düşürmek hedeflenmektedir” denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi.

“Bakanlığımızca 1991 yılından bugüne temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” sürdürülmektedir.Program kapsamında; doğum yapılan sağlık kuruluşları, birinci basamak sağlık kuruluşları ile yenidoğan yoğunbakımlar yer almaktadır. Emzirme Danışmanlığı uygulayıcı ve eğitici eğitimleri düzenlenmektedir.Unvan verilmesini müteakip kuruluş her yıl İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimlerince ziyaret edilerek uygulamaların devamı ve sürdürülebilirliği yönünden değerlendirilir.Bu kapsamda Bebek Dostu Unvanına sahip hastanelerimiz ziyaret edilerek, emzirme odaları, gebe okulları, NST odaları, TDL odaları, Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri değerlendirilerek Bakanlığa rapor sunulmuştur.”

(Haber Merkezi)

