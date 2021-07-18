Çorum’da bayram namazı 06.00’da

Diyanet İşleri Başkanlığı illerdeki bayram namazı saatlerini açıkladı. Buna göre Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilirken, Çorum’da ise bayram namazı saat 06.00 olarak açıklandı.

(AA)

