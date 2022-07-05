Çorum’da bayram namazı 05.53’de

Buna göre Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, bölgemizdeki bazı illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: “Adıyaman 05.46, Amasya 05.49, Ankara 06.03, Artvin 05.24, Bayburt 05.32, Çankırı 05.58, Çorum 05.53, Giresun 05.38, Gümüşhane 05.35, Karabük 06.00, Kastamonu 05.55, Kayseri 05.55, Kırıkkale 06.00, Kırşehir 05.59, Ordu 05.40, Rize 05.29, Samsun 05.45, Sinop 05.48, Sivas 05.46, Tokat 05.47, Trabzon 05.33, Yozgat 05.55 ve Zonguldak 06.03”

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.

