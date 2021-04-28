Çorum’da barajların doluluk oranı yüzde 15…Hüdaverdi imdada yetişti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Basın Danışmanı Salih Karslıoğlu ile birlikte önceki akşam gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve diğer arkadaşlarımızla “Ramazan Sohbeti” yaptı.

Başkan Aşgın, Çorum’un gündeminde yer alan pek çok konunun değerlendirildiği sohbette, kentin su sorununa ilişkin olarak da ayrıntılı bilgiler verdi. Çorum’a içmesuyu sağlayan barajlarda doluluk oranının yüzde 15 düzeyinde olduğunu, çevrede pek çok kuyu açarak kente su sıkıntısı yaşatmamaya çalıştıklarını anlatan Aşgın, “Belediye olarak Çimento Fabrikası’nı almamız, su sorunumuza da çare oldu. Günlük 50 bin ton su tüketimimiz var. Şu anda bunun 5 bin tonunu, yani yüzde 10’unu Çimento’nun su kaynağından karşılıyoruz” dedi.

Koçhisar Barajı isale hattına bu yıl yeterli ödenek ayırıldığını, müteahhit firmanın, işi yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediğini ve Koçhisar’ın bağlanmasıyla Çorum’un uzun süreli rahata kavuşacağını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Şu anda Yenihayat Barajı’ndan su almıyoruz. Koçhisar’ın bağlanmasıyla, mevcut barajlarımızı doluma bırakma şansımız olacak. Hemşehrilerim merak etmesinler, Çorum’a su sıkıntısı yaşatmayacağız.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

