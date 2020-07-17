Çorum’da aydınlatılan suç oranı yüzde 96,4
Çorum’da asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2020 yılının ilk 6 ayında yapılan faaliyet ve çalışmalarda kişilere karşı işlenen 4.429 olaydan 4.271’inin aydınlatıldığı, 158 olayın aydınlatma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Çorum’un % 96,4 suç aydınlatma oranı ile % 94,9 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunduğu belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından 2020 yılının ilk 6 ayına ilişkin yapılan faaliyetlerle ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre, 2020 yılı ilk 6 ayında meydana gelen 2 kasten adam öldürme olayında 2 şüphelinin de yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Öte yandan ateşli silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştiren 113 ve ateşli silah ve kesici aletle kasten yaralama olayını gerçekleştiren 23 şüpheli şahsın yakalandığı belirtilirken, 20 şüphelinin adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bilgisi verildi.
2020 yılının ilk 6 ayında malvarlığına karşı işlenen 993 olaydan 627’sinin aydınlatıldığına yer verilen açıklamada, “366 olayın aydınlatma çalışmaları devam etmektedir. Çorum ilimiz %63,1 suç aydınlatma oranı ile %50,9 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunmaktadır” denildi. (Haber Merkezi)
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