Çorum’da ayçiçeği ekimine yoğun ilgi

Çorum çiftçisi de, maliyet artışının yarattığı olumsuzluklara rağmen, iyi bir fiyat oluşacağı umuduyla daha yoğun şekilde yağlık ayçiçeği ekimine yöneldi. Verimlilik açısından büyük bir sorun yaşanmazsa -ki bu yıl için öyle görünüyor- ayçiçeği üreticisinin emeğinin karşılığını alabileceğine inanılıyor.

Çorum Merkez Karadeniz Birlik Müdürü Bülent İnce, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü. İnce, sorularımız üzerine, bu yıl kış ve bahar yağışlarının iyi geçtiğini, bazı bölgelerde devam eden ekim sürecinde üreticiye tohum, zirai ilaç, kredi gibi destekler sağladıklarını belirterek özetle şu bilgileri verdi:

“Merkez İlçe’de ayçiçeği ekimi yaklaşık 100 bin dekardan 130 bin dekara çıktı. İl genelinde bu rakamı 500 bin dekar olarak tahmin ediyoruz. Yine il genelinde ayçiçeği rekoltesini 125 bin tonun üzerinde bekliyoruz. Çiftçinin ayçiçeği taban fiyatı ile ilgili beklentisi de 10 lira civarında.”

(Volkan SINAYUÇ)

