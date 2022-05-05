Çorum’da ayçiçeği ekimine yoğun ilgi
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi, başta hububat olmak üzere tarımsal ürünlerde ne kadar dışa bağımlı hale geldiğimiz gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle, buğdayın yanı sıra yağlık ayçiçeği ekiminin stratejik önemi çok daha iyi anlaşıldı.
Çorum çiftçisi de, maliyet artışının yarattığı olumsuzluklara rağmen, iyi bir fiyat oluşacağı umuduyla daha yoğun şekilde yağlık ayçiçeği ekimine yöneldi. Verimlilik açısından büyük bir sorun yaşanmazsa -ki bu yıl için öyle görünüyor- ayçiçeği üreticisinin emeğinin karşılığını alabileceğine inanılıyor.
Çorum Merkez Karadeniz Birlik Müdürü Bülent İnce, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü. İnce, sorularımız üzerine, bu yıl kış ve bahar yağışlarının iyi geçtiğini, bazı bölgelerde devam eden ekim sürecinde üreticiye tohum, zirai ilaç, kredi gibi destekler sağladıklarını belirterek özetle şu bilgileri verdi:
“Merkez İlçe’de ayçiçeği ekimi yaklaşık 100 bin dekardan 130 bin dekara çıktı. İl genelinde bu rakamı 500 bin dekar olarak tahmin ediyoruz. Yine il genelinde ayçiçeği rekoltesini 125 bin tonun üzerinde bekliyoruz. Çiftçinin ayçiçeği taban fiyatı ile ilgili beklentisi de 10 lira civarında.”
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26