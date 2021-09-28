“Çorum’da asrın yatırımlarını gerçekleştiriyoruz”

Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte Buharaevler Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.

Organizasyonu gerçekleştiren Buharaevler Mahalle Başkanı Cemal Bıyık’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ceylan, bu kutlu dava yolunda gece demeden, gündüz demeden samimiyet, gayret ve azimle çalışan davanın neferleri olduklarını söyledi.

“AVRUPA’NIN NE KADAR ACİZ DURUMA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK”

Dünyanın ve Türkiye’nin 2 yıldır korona virüs salgını ile mücadele ettiğinin belirten Ceylan, “Bize medeniyetin beşiği diye anlattıkları Avrupa’da insanlar sedye üzerinde kalan ve tedavi olmak için hastane koridorlarında ve bahçesinde bekleyen hastaları hepimiz görmüş olduk. Buna karşılık Türkiye’de ki sağlık sisteminin de nerelerden nereye geldiğine şahit olduk. Bu süreci hükümet olarak iyi yöneterek, atlattığımıza inanıyoruz. Türkiye’nin en az hasarla atlattığı salgın sürecinde Avrupa’nın ne kadar aciz duruma düştüğünü hepimiz görmüş olduk” dedi.

Salgın sürecinde de Çorum’da yatırımların sürdüğüne dikkat çeken Ceylan, bu süreçte sadece karayollarının ilçe bağlantı yollarında şu anda 3.5 katrilyonluk yatırımların devam ettiğini açıkladı.

“ÇORUM’DA ASRIN YATIRIMLARINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Çorum’da asrın yatırımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ceylan, şu anda temeli atılan kanser hastalarının büyük umutlarla beklediği Onkoloji Hastanesini yapmaya başladıklarını ve seneye açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Ayrıca Çorum’a Polis Eğitim Merkezi yapılacağını da hatırlatan Ceylan, Çorum’un Samsun çıkışında bulunan 70 bin metrekarelik alana eğitim merkezinin yapılacağını ifade etti.

Eğitim alanında da yatırımların devam ettiğinin altını çizen Ceylan, çocukların geleceği için Çorum’a bir yıl içerisinde sadece 33 tane okul binasının yapıldığını söyledi.

“AŞI OLMAYANLARI UYARIN”

Vatandaşlara aşı olmaları yönünde tekrar uyarı yapan Ceylan, vatandaşlardan etrafında aşı olmayanları uyarmalarını ve aşının kendileri ve diğer insanlar için ne kadar önemli olduğundan bahsedilmesini istedi.

Ülkenin her alanda müreffeh yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Ceylan, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize koşar adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Biz; 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız” diyen Ceylan,” O gece ölümü öldürenleriz. 15 asırdır Okçular Tepesi'ni bekleyenleriz! Biz, gölgesini üzerimizde hiç eksik etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz” dedi.

“2023 HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüklerine işaret eden Ceylan, “Biz 84 milyonun hükümetiyiz. Geçmişteki hizmetlere yenilerini ilave ederek, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Üreterek, ürettikçe büyüyerek ve güçlenerek ilimizi her alanda hak ettiği üst seviyelere çıkartacağız. Milletimiz yaşasın, ili ve töresi bozulmasın diye gece uyumadan, gündüz yorulmadan, ölesiye bitesiye çalışmak...” hesapsızca, şuurla şühedadan ilham alarak koşmak mecburiyetimizdir, başka da çaremiz yoktur. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve sizlerin enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Ceylan, 84 milyonun desteği, mazlum ve mağdurların dualarının yanlarında olduğu müddetçe aşamayacakları hiçbir engelin olmadığını söyledi.

“BİZİM DERDİMİZ SİZLERE HİZMET ETMEK”

Buharaevler Mahallesinde büyük bir birlikteliğin oluştuğuna şahit olduklarını belirten Ceylan, “AK Partinin geçmişte de Buharaevler’de büyük bir yol yürüyüşü vardı. Bu birlikteliği başkanımız Cemal Beyle de devam ettireceğiz. Bizim derdimiz Çorum’a ve sizlere hizmet etmek, bizim başka bir sevdamız ve derdimiz yok. Bizler yerel de de 2023 hedeflerimize birlik ve beraberlik içerisinde koşarak devam edeceğiz” şeklinde konuşmasını tamamladı. (Haber Merkezi

