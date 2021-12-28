“Çorum’da aşılama oranı % 82,1’e çıktı”

Vali Çiftçi, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcıları Dr. Hakan Kubalı, Tamer Orhan ve Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, bazı daire müdürleri ile kamu ve kurum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Vali Çiftçi, son 2 yıldır yoğun bir şekilde pandemi süreci yaşadığımızı hatırlatarak, Çorum’da 1491 vatandaşın hakkın rahmetine kavuştuğunu söyledi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyen Çiftçi, pandemi sürecinde en büyük silahın aşı olduğuna dikkati çekerek, “Bu hafta itibariyle 18 yaş üstü vatandaşlarımızdan aşı olanların oranı yüzde 82,1. Oldukça yüksek bir orandayız. 12 yaş ve üzerinde aşı olanla vatandaşlarımızın oranı ise yüzde 80,62. Bu oran da yüksek. Köy muhtarlarımız eğer köylerinde yaşayan vatandaşları organize edebilirlerse son yaptırdığı aşının üzerinden 3 ay geçmiş vatandaşlarımıza köylerde toplu olarak aşı yapabileceğiz. Vatandaşlarımızın hastanelere gelmesine gerek kalmayacak. Köyde yaşayanları bir araya getirdiğinizde İl Sağlık Müdürlüğünü aramanız yeterli. Mobil aşı ekiplerimiz köylere gelerek vatandaşlarımızın aşısını yapacak. Böylelikle pandemiyle mücadelemizde elimiz biraz daha güçlenmiş olacak” dedi.

“SULARIMIZI MUTLAKA TASARRUFLU KULLANMALIYIZ”

Çiftçi, Türkiye'de etkisini gösteren kuraklıktan kentin de etkilendiğini belirterek, vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. Köylere gittiği zaman iklim değişikliğini yakından gözlemleme imkanı bulduğunu anlatan Çiftçi, “Yıllardır akan çeşmeler artık kurumuş vaziyette. Hatta yeraltı sularımızın seviyesi artık tabana doğru çekilmiş durumda. Küresel kuraklıkla yüz yüzeyiz. Bunun içme sularına da bir yansıması var. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ülkemizin son 50 yılda yıllık metrekareye düşen yağış ortalaması 615, Çorum'un 40 yıllık yağış ortalaması 435 kilogram. Çorum'da 2020'de metrekareye düşen yağış miktarı 247 kilogram. Buradan çıkaracağımız sonuç artık içme sularımız azalıyor” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan özellikle köylerdeki su israfının önüne geçilmesi için tedbir almalarını isteyen Çiftçi, "Yeterli gelen sularımız artık yeterli gelmiyor. İçme sularını tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bakınız Çorum Belediyesi 3 barajdan su alıyordu artık sular yeterli gelmediği için kuyu açmak zorunda kaldı. 14-15 tane kuyu açtılar. Onlar da yeterli gelmeyince Koçhisar Barajı’ndan yaklaşık 200 milyon lira harcamak suretiyle su getirmek zorunda kaldılar. 53 km uzaklıktan il merkezine su getirildi. Onun için sularımızı mutlaka tasarruflu kullanmalıyız. Eğer içme su saatleri takılmamışsa mutlaka içme suyu saatleri takılmalı. Herhangi bir şeyin bedeli yoksa onun fazla değeri de olmuyor. Kullanıldığı zaman vatandaşın cebine de yansımalı ki ona göre dikkatli kullanılsın" diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

