Çorum’da aşı sevinci

Aşı sonrası peş peşe aşı açıklamalar yapıldı. İşte o açıklamalar;

Kovit-19 aşısı olan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan, tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Bu anı aylardır beklediklerini belirten Gülhan, “Umarım beklediğimiz etkiyi alırız. Sağlık personeli bu dönemde çok sıkıntı çekti. Çok fazla arkadaşımız hastalandı. Umarım aşılama sonrası sağlık çalışanlarımızda hastalanma oranı azalır. Bir an önce aşılama sürecinin tamamlanmasını diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.

“ZOR GÜNLER YAŞADIK”

Kovit-19 aşısı yaptıran Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, ülke olarak aylık zor bir süreç yaşandığını hatırlattı. Tüm sağlık çalışanlarının her birlikte koronavirüsle savaştığını belirten Çelikbaş, “Zor günler yaşadık. Haziran ayında tedbirlerin gevşetilmesiyle Ekim’le bu süreçte hasta kayıplarımız oldu. Genç hastalar kaybettik. Çok üzücü bir süreçti” diye konuştu.

“AŞIYI DÖRT GÖZLE BEKLEDİM”

Aşıyı dört gözle beklediğini dile getiren Çelikbaş, şöyle devam etti: “Ben bu süreci enfekte olmadan geçiren şanslı hekimlerden biriyim. Bu yaşta hasta olsaydım çok zor atlatırdım. Aşıyla ilgili çok fazla gündemde konuşmalar var. Haber kanalları, televizyon programları, medya gerçekten insanların kafasında çok fazla soru işareti bıraktı. Ama bana her sorulduğunda ‘Aşı gelsin şu koridorun ortasına oturacağım hepinizin gözünün önünde ilk aşıyı ben yaptıracağım’ dedim hep. Bugüne ulaşmış olmamız bizim için çok sevindirici. Aşılamanın sağlık çalışanlarından da başlaması da sevindirici.”

“AŞI OLANLAR MASKE TAKMAYA DEVAM EDECEK”

Aşıyla birlikte az da olsa bir rahatlama olacağını kaydeden Çelikbaş, “Hiçbir şekilde aşı olmuş olmamız bizim maskeleri indirmemizi sağlamayacak. Hasta olup ikinci kez hasta olan insanlar var. 28 gün sonra ikinci dozumuzu olacağız, ondan sonra belki koruyucu antikor düzeyine ulaşabileceğiz ama süreç bitene kadar hiçbiriniz zannetmeyin ki aşı olsanız da bu maskeleri çıkarabileceksiniz” ifadelerini kullandı.

AŞILAMA TÜM TÜRKİYE’DE AYNI ANDA BAŞLADI

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, yaptığı açıklamada tüm Türkiye’yle birlikte aynı anda Çorum’da Kovit-19 aşılama programına başlandığını söyledi. Günlük ortalama bin 900 – 2 bin kişiye aşılama imkanları olduğunu belirten Sezikli, şunları kaydetti: “Tüm aşılarımız mhrs üzerinden alınan randevuyla yapılıyor. Aşılama aile hekimliklerinde, Bahçelievler Polikliniğinde, Hasanpaşa ve hastanemizde yapılacak.”

“ÇOK ŞÜKÜR BU GÜNLERİ GÖRDÜK”

Aşı olan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, herhangi bir yanma ve acı hissi yaşamadığını söyledi. Aşının yüzde 50’nin üzerinde koruyuculuk etkisi olduğunu dile getiren Sobacı, “Çok şükür bu günleri gördük. Çok mutluyum. Aşı sağlık çalışanlarımızın imdadına yetişti. Arkadaşlarımız rahatlar diye düşünüyorum. Ama yine de aşıya güvenerek 3 kriterimizi göz ardı etmemeliyiz. Toplum olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Aşıyla birlikte ufukta bir ışık göründü. İnşallah tamamen sağlıklı günleri de en yakın zamanda görürüz” şeklinde konuştu.