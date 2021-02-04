Çorum’da aşı sayısı 22 bin 53’e yükseldi

Türkiye’de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar 2 milyon 445 bin 445 kişinin aşılandığı bilgisine yer verilen sitede ayrıca Türkiye'nin aşı haritası da bulunuyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Platform üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok aşılama Samsun’a yapılırken, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan toplam 18 ilde şu ana kadar 280 bin 688 kişi aşılandı.

Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu açıldığında (25 Ocak), Artvin’de 3 bin 20 kişi, Rize’de 6 bin 331 kişi, Trabzon’da 15 bin 473 kişi, Giresun’da 8 bin 434 kişi, Ordu’da 13 bin 40 kişi, Sinop’ta 3 bin 348 kişi, Kastamonu’da 5 bin 872 kişi, Bartın’da 2 bin 555 kişi, Zonguldak’ta 9 bin 409 kişi, Amasya’da 6 bin 675 kişi, Tokat’ta 10 bin 986 kişi, Gümüşhane’de 2 bin 63 kişi, Bayburt’ta bin 167 kişi, Bolu’da 8 bin 68 kişi, Düzce’de 5 bin 700 kişi, Karabük’te 3 bin 598 kişi ve Çorum’da ise 9 bin 622 kişiye Kovid-19 aşısı yapılmıştı.

Türkiye genelinde 10 gün önce toplamda 1 milyon 250 bin 903 kişiye aşı yapılırken, bugün itibariyle korona virüsü yapılan toplam kişi sayısı 2 milyon 445 bin 445 oldu. İllere göre aşı dağılımı sürekli güncelleniyor. (İHA)