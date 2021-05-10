Çorum’da aşı çalışmaları bayramda da devam edecek
Çorum’da Ramazan Bayramı tatili süresince aşı hizmetlerinin devam edeceği açıklandı.
Güncel 10.05.2021, 19:23
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Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklama da, 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nde aşılama hizmetlerinin sürdürüleceğini, aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırabileceği bildirildi.
Açılma da ayrıca, 9 günlük tatil sürecinde hastanelerde gece 24:00'a kadar aşılama hizmetlerinin devam edeceği ve aşı olmak için hastaneye gitmek isteyen vatandaşların kısıtlama yasaklarından muaf tutulacağı ifade edildi.
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