Çorum’da asayiş olaylarında son durum

2021 yılında asayiş kapsamlı meydana gelen tüm olaylarda 12 bin 022 şüpheli şahıs yakalandı. 2021 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda 8 bin 227 şüpheli şahıs, mal malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 1.315 şüpheli şahıs yakalandı.

Çorum genelinde tüm asayiş olayları değerlendirildiğinde 8.639 kişilere karşı, 2.153 mal varlığına karşı, 1.571 topluma karşı, 14 millete ve devlete karşı işlenen suçlar ve 2.933 takibi gereken diğer olaylar olarak nitelendirildi. 2021 yılında meydana gelen olayların %92’ sinin aydınlatıldığı belirtildi.

Ayrıca il merkezinde; 210 ruhsatsız tabanca, 192 ruhsatsız av tüfeği, 83 kurusıkı tabanca, 139 kesici-delici alet olmak üzere toplam; 624 suç aleti yakalandığına dikkat çekildi.

İlçelerde ise; 36 ruhsatsız tabanca, 34 ruhsatsız av tüfeği, 21 kurusıkı tabanca, 37 kesici-delici alet olmak üzere toplam; 128 suç aleti yakalandı.

Çorum genelinde; 246 ruhsatsız tabanca, 226 ruhsatsız av tüfeği, 104 kurusıkı tabanca, 176 kesici-delici alet olmak üzere toplam; 752 suç aleti ele geçirildi.