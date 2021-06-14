Çorum’da asayiş olaylarında artış

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın ülke genelinde işlenen asayiş kapsamlı suçlar ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede Çorum, olay sayılarında 2020 yılına göre %7,6 artış ile ülke sıralamasında 35. sırada yer aldı. Öte yandan kişilere karşı işlenen suçlarda ise 2020 yılına göre %4.5 artış yaşandı.

Suçları aydınlatma oranı incelendiğinde ise % 96.9 aydınlatma oranı ile ülke sıralamasında 32. sırada yer alan Çorum, ülke ortalamasının (%94,8) üzerinde bulunuyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafında 2021 yılının ilk 5 ayında yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi:

“2021 yılı ilk 5 ayında ilimizde meydana gelen 6 kasten adam öldürme olayında 16 şahıs yakalanmış adli mercilere sevk edilmiştir.

İlimizde ateşli silahlarla meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştiren 38 şahıs, olaylarda kullandıkları suç aleti 17 silah ile birlikte, ateşli silah ve kesici aletle kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren 109 şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti 84 silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 488 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Asayiş suçu kapsamında mahkemelerden gelen 845 yakalama müzekkeresinden 561 şahıs yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

Kayıp olan 107 şahıstan 104 şahıs bulunmuş, 3 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir.

İlçelerimizde 25 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 15 kesici-delici alet olmak üzere toplam 66 suç aleti ele geçirilmiştir.

İlimiz genelinde 119 ruhsatsız tabanca, 102 ruhsatsız av tüfeği, 43 kurusıkı tabanca, 75 kesici-delici alet olmak üzere toplam 339 suç aleti ele geçirilmiştir.

Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecektir.” (Haber Merkezi)

