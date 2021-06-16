“Çorum’da ari hayvan sayısını %100 artırdık”

Çorum’da hayvancılığı geliştirmek için süt işletmelerinde Hastalıktan Ariliği oluşturmanın birinci öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Sarı, “Bakanlığımızın da Hastalıktan Ari İşletmelere; damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 450 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır” dedi.

Sarı, Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almaya hak kazanan işletmelerin diğer işletmelere örnek olması gerektiğini kaydederek, “Bugün itibariyle Hayati Serbes’e verilen belgeyle ilimizdeki Ari İşletme sayısını iki katına çıkarmış bulunmaktayız” dedi.

Sarı, “Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelerimizin de biran önce Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almak için İl Müdürlüğü’müze başvuru yapmalarını talep ediyorum. İşletme anlayışlarından ve üretimlerinden dolayı tüm Ari İşletme sahiplerini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

