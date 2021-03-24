Çorum’da araç sayısı 177 bin 512’ye çıktı

Çorum’da 2021 Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 365 adet (% 0,2), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 191 adet (% 3,0) artarak 177 bin 512 âdete ulaştı.

2021 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 24 milyon 328 bin 780 adet trafiğe kayıtlı araç bulunurken, Çorum 177 bin 512 araç ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının % 0.7’sine sahip oldu.

2021 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Çorum’daki 177 bin 512 aracın % 47,2’si (83 bin 829 adet) otomobil, % 1,5 i ( 2 bin 663 adet) minibüs, % 0,6’sı (1 052 adet) otobüs, % 12,9’u (22 bin 845 adet) kamyonet, % 3,2’si (5 bin 758 adet) kamyon, % l0,4’ü (I 8 bin 480 adet) motosiklet, % 0,2’si (366 adet) özel amaçlı taşıtlar ve % 24’ü (42 bin 5 l9 adet) traktörden oluşuyor. (Haber Merkezi)