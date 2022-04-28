Çorum’da araç sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 47,2 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 74,1, otobüste yüzde 57,9, otomobilde yüzde 44,9, traktörde yüzde 37,0, kamyonda yüzde 32,3, minibüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 26,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 41,5 azaldı.

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 25 milyon 478 bin 989 oldu.Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 762 bin 321 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak-Mart döneminde 240 bin 370 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında 49 bin 861 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,4'ü benzin yakıtlı. Ocak-Mart döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

TÜİK verilerine göre bölgedeki illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 402 bin 98, Amasya’da 126 bin 874, Tokat’ta ise 194 bin 236 oldu.

(Haber Merkezi)

