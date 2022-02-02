Çorum’da araç sayısı 181 bin 58’e ulaştı

Türkiye’de 2021 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11 artarak 1 milyon 153 bin 165 adede yükselirken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. Böylece 2021 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 adet artış gerçekleşti.

2021 Aralık ayında 65 bin 562 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini otomobil, yüzde 21,4’ünü motosiklet, yüzde 17,8’ini kamyonet, yüzde 10,7’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,1 azaldı. 2021 Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,2 artarken otomobilde yüzde 32,6, motosiklette yüzde 26,7, kamyonette yüzde 22,2, otobüste yüzde 17,3, kamyonda yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,0 ve traktörde yüzde 1,9 azaldı.

Sınır illerimizden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127, Amasya’da 126 bin 372, Tokat’ta ise 193 bin 173 oldu.

(Haber Merkezi)

