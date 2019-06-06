Çorum’da araç sayısı 172 bin 419 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Çorum’un Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Bültende Çorum’da 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 18 adet (%0,01) ve bir önceki yılın aynı ayma göre 1.217 adet (%0,7) artarak 172 bin 419 adede ulaştığı kaydedildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla Çorum’daki toplam 172 bin 419 motorlu kara taşıtının; %47,6’sı (81 bin 991 adet) otomobil, %1,6’sı (2 bin 722 adet) minibüs, %0,6’sı (1.114 adet) otobüs, %12,9’u (22 bin 268 adet) kamyonet, %3,3’ü (5 bin 746 adet) kamyon, %10,1’i (17 bin 481 adet) motosiklet, %0,2’si (347 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,6’sı (40 bin 750 adet) de traktörlerden oluşmakta.

Çorum’da Nisan ayında 4 bin 544 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil %67 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %13,4 ile Kamyonet ve %12,1 ile Traktör takip etti. (Haber Merkezi)