Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90346
ALTIN
247.914
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3338
EURO
6.5566

Çorum’da araç sayısı 172 bin 419 oldu

TÜİK, Çorum’da motorlu kara taşıt sayısının bir yılda 1.217 adet artarak, 172 bin 419’a ulaştığını bildirdi.

Çorum’da araç sayısı 172 bin 419 oldu

TÜİK, Çorum’da motorlu kara taşıt sayısının bir yılda 1.217 adet artarak, 172 bin 419’a ulaştığını bildirdi.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:54
Çorum’da araç sayısı 172 bin 419 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Çorum’un Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Bültende Çorum’da 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 18 adet (%0,01) ve bir önceki yılın aynı ayma göre 1.217 adet (%0,7) artarak 172 bin 419 adede ulaştığı kaydedildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla Çorum’daki toplam 172 bin 419 motorlu kara taşıtının; %47,6’sı (81 bin 991 adet) otomobil, %1,6’sı (2 bin 722 adet) minibüs, %0,6’sı (1.114 adet) otobüs, %12,9’u (22 bin 268 adet) kamyonet, %3,3’ü (5 bin 746 adet) kamyon, %10,1’i (17 bin 481 adet) motosiklet, %0,2’si (347 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,6’sı (40 bin 750 adet) de traktörlerden oluşmakta.

Çorum’da Nisan ayında 4 bin 544 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil %67 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %13,4 ile Kamyonet ve %12,1 ile Traktör takip etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Zincirleme kaza yaralılar var
Zincirleme kaza yaralılar var
AK Parti Çorum Teşkilatı’ndan MHP’ye bayram ziyareti
AK Parti Çorum Teşkilatı’ndan MHP’ye bayram ziyareti
Emekliler Derneği’nde bayramlaşma ilgi gördü
Emekliler Derneği’nde bayramlaşma ilgi gördü

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim