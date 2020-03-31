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Çorum’da araç sayısı 172 bin 321

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Ocak ayın ilişkin trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. 

Çorum’da araç sayısı 172 bin 321

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Ocak ayın ilişkin trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. 

31 Mart 2020 Salı 21:10
Çorum’da araç sayısı 172 bin 321

Şubat ayında ülke genelinde 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Ocak ayı sonu itibariyle Çorum’da araç sayısı 172 bin 321, Samsun’da 362 bin 406, Tokat’ta 180 bin 209, Amasya’da ise 118 bin 280 oldu.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya güre, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 321 motorlu kara taşıtının 81 bin 132’si otomobil, 2 bin 731’i minibüs,  bin 69’u otobüs, 22 bin 232’si kamyonet, 5 bin 737’si kamyon, 17 bin 785’i motosiklet, 348’i özel amaçlı taşıtlar ve 41 bin 127’si de traktörlerden oluşuyor.  (Haber Merkezi) 
 

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