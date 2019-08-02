Çorum’da araç 172 bin 101’e ulaştı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 101 motorlu kara taşıtının; %47,4'ü (81 bin 510 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 738 adet) minibüs, %0,6'sı (1 105 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 269 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 753 adet) kamyon, %10,2'si (17 bin 608 adet) motosiklet, %0,2'si (353 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,7'si (40 bin 765 adet) de traktörlerden oluşuyor.

Çorum'da Haziran ayında 3 bin 986 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil %71,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %11,6 ile kamyonet ve %8 ile traktör takip etti.

2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 044 bin 761 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Çorum, toplam 172 bin 101 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7'sine sahip.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum’da 2019 yılı Haziran ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (%2,4), özel amaçlı (%1,7) ve kamyonet (%1,7) şeklinde gerçekleşti. (Haber Merkezi)