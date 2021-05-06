Çorum’da akraba evlilikleri ülke ortalamasının üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerle Aile 2020 istatistiğini açıkladı. Buna göre ülkede ortalama hane büyüklüğü 3,3’e düşerken, Çorum’da bu oran 2,93 oldu. Toplam evli bireylerin içinde akraba evliliği oranı ülkede 8,4 olurken, ilimizde yüzde 8.7 olarak açıklandı.

Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı “İstatistiklerle Aile” verisini paylaştı. Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü.

Türkiye'de 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izledi.

ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020 yılında yüzde 17,9'a yükseldiği görüldü. Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranında azalma olduğu görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2020 yılında yüzde 65,2'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2020 yılında yüzde 14'e düştü.

Çorum’un da yer aldığı TR 83 bölgesindeki hane halkı büyüklüğü de açıklandı. Samsun’da ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,22 olurken, Çorum’da 2,93; Tokat’ta 3,11 ve Amasya’da ise 3,01 olduğu belirtildi.

Hanehalklarının % 9,7'sinin tek ebeveyn ve çocuklardan oluştuğu, toplam resmi evlilikler içerisinde son evliliğinde akraba evliliği yapanların oranının yüzde 8,4 olduğu bildirildi. Buna göre Çorum’da toplam 280 bin 435 evli birey içerisinde 24 bin 273 kişinin akraba evliliği yaptığı ve toplam evli bireylerin içinde akraba evliliği oranının % 8.7 olduğu ifade edildi.

İllere göre evlenme sayısı ile akraba evliliği sayısı ve oranına göre de Çorum’da toplam 3 bin 40 evlenme sayısı içinde 45 tanesinin akraba evliliği olduğu ve 2020 yılında ülke genelinde 3,8 olan orana göre ilimizde akraba evliliği oranının yüzde 1.5’e düştüğü açıklandı.

(Haber Merkezi)

