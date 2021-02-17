Çorum’da 96 derslikli 5 okulun yapımı tamamlandı

Çorum Valiliği tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2020 faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

20 derslikli Abdülhamid Han Ortaokulu, 20 derslikli Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, 16 derslikli Prof. Necmettin Erbakan İHO, 24 derslikli Adnan Menderes İlkokulu ve 16 derslikli Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nun inşaatının tamamlandığının belirtildiği açıklamada, il genelinde 11 okulda depreme karşı güçlendirme çalışmalarının yapıldığının bilgisi de verildi.

Öte yandan 20 derslikli Bahçelievler İlkokulu ile 24 derslikli Eti Lisesi’ndeki inşaatların devam ettiği, Alaca Spor Salonu, 12 derslikli Merkez Özel Eğitim Okulu, 12 derslikli Zafer İlkokulu, 12 derslikli Nene Hatun Ortaokulu ve 12 derslikli Merkez Özel Eğitim Anaokulunda çalışmaların henüz proje aşamasında olduğu açıklandı.



PANDEMİ SÜRECİ FAALİYETLERİ

2020 yılının Mart ayından itibaren başlayan pandemi süreciyle ilgili Milli Eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili de detaylı bilginin verildiği açıklamada şunlar denildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imza altına alınan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” iş birliği protokolü kapsamında ilimizdeki tüm okullarımız “Okulum Temiz Belgesi” ile belgelendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Sarı başkanlığında; 3 haftalık periyotta ilimizde görev yapan 7200 öğretmenimizle 2020 Nisan ve Mayıs aylarında, 24 grup halinde zoom programı üzerinden “çevrimiçi toplantılar” gerçekleştirildi. 2020 Kasım ve Aralık aylarında İl Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında çevrimiçi olarak 19 grup halinde her branş ile “Zümre Öğretmenler Toplantıları” gerçekleştirildi.

2023 vizyonunun amaçları arasında yer alan öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılması ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak için STK’lar ve Üniversiteler iş birliğinde 27 çevrim içi eğitim verilmiş olup, toplamda 8.100 öğretmenimiz bu eğitimlerden faydalanmıştır.

Salgın döneminde 657 öğretmenimiz ile Vefa Destek gruplarında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmette bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce Çalışma Kitabı ve dijital içerik çalışmalarına yönelik Müdürlüğümüzce 3. Sınıf Türkçe ve 5.Sınıf Matematik dersleri için çalışma kitabı ve dijital içeriği hazırlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 24 Kasım Öğretmenler Günü Sanal etkinlikleri kapsamında Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından, ‘Çevrimiçi Konserler’ düzenlendi.” (Haber Merkezi)

