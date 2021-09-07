“Çorum’da 96 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlanıyor”

İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı 4’ncü toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan toplantı ile gerçekleştirildi. Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda il Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Geleceğin teminatı olan çocukların okulların, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek normal hayatı çocuklar kadar büyüklerin de özlediğini anlatan Bektaş, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitimciler, öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi. İl Özel İdaresi 2021 yatırım programında yer alan 25 adet köyde kanalizasyon tadilatı işi için ayrılan ödeneğin yeterli gelmemesi nedeniyle Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçesine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Altyapı tadilatı yapım iyi için ayrılan ancak kullanılmayan 42 bin 946 TL’lik ödeneğin kanalizasyon tadilatına aktarılması görüşülerek onaylandı.

İlimiz genelinde koruyucu aile hizmetleri ile ilgili ARGE Komisyonu’na sevk edilen önerge ile ilgili hazırlanan raporu da Komisyon Başkanı Arif Çamiçi üyelerin bilgisine sundu. Koruyucu aile hizmeti ile ilgili üyelere genel bir bilgi sunan Çamiçi, koruyucu aile yanına en fazla 3 çocuğun yerleştirildiğini, merkez ile birlikte Sungurlu, İskilip, Osmancık, Dodurga ve Oğuzlar İlçesi’nde toplam 78 aile yanında 96 çocuğun koruyucu aile modelinden yararlandığını ve ilimizin 81 il içinde koruyucu aile sıralamasında 25,’nci sırada yeraldığını dile getirdi.

İl Genel Meclisi’nde son olarak ise yine AR-GE komisyonu tarafından orman yangınları ile ilgili verilen önerge ile ilgili hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

(Süleyman ERDEN)

