“Çorum’da 920 bin ton hububat üretildi”

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, 2019 yılı üretim sezonunu değerlendirirken, 2020 yılı ekim sezonuna ilişkin de çiftçilerin beklentilerini açıkladı.

Çorum’da 2019 yılı üretim sezonunun hububat hasadının bitimi ile sona erdiğini kaydeden Sayan, “2019 yılında ilimizde yaklaşık 920 bin ton hububat, 70 bin ton ayçiçeği, 170 bin ton soğan, 40 bin ton civarında patates üretildiği düşünülmektedir. Bu yıl meydana gelen dolu afetlerinden dolayı köylerin yüzde 80’inde hasar meydana gelmiş, bunun sonucunda üretimde verim düşüklüğü olmuştur. Gerek şahsım gerekse Yönetim Kurulu üyelerimle hasat zamanı köylerimize yaptığımız ziyaretler sonucu verimlerin düşüklüğü ön plana çıkmış, Borsa ve Ofis alımları yakından takip edilmiştir” dedi.

“TOHUMLUK FİYATLARI ÇOK YÜKSEK”

2020 ekim sezonunun bu ay sonu başlayacağını dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, “Özellikle tohumluk fiyatlarına bakıldığında geçen seneye oranla çok yüksek olduğu görülmektedir. Ayçiçeğinde taban fiyat kg 2.5 TL açıklanmışken bugün 1,60-1,70 TL civarında. Patatesin ise tohum fiyatı kg. 3,5 TL iken satış fiyatının kg. 0,90-1.00 TL civarında seyretmesi patates üreticilerimizi de zor durumda bırakmıştır. Soğanın ise bugün üreticilerimiz tarafından kg satış fiyatının 0,50 TL’ye kadar düştüğünü görmekteyiz. Üreticilerimizin mevcut ürünlerini koyacak soğuk hava depoları olmadığından ellerindeki ürünleri ucuzda olsa satmak zorunda kalmakta artan maliyetler karşısında maddi olarak zarar görmektedir.

İlimizde çiftçilerimizin ürettiği nohut Borsa’da ortalama 2,10 ile 3,00 TL arasında satılmakta iken marketlerde nohutun kg fiyatı 7,50-10,00 TL arasında değişmektedir. Üretimde hak edilen değerlerin piyasa fiyatlarına oranladığımızda çıkan dengesizlik hem üreticilerimizi hem de tüketicilerimizi etkilemektedir. Bu anlamda çiftçilerimizin ürünlerinin korunarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ziraat Odalarımıza ve diğer kamu iktisadi kurumlara soğan, patates depolama ve paketlemede destek verilerek, üreticinin sezondaki ürününün korunarak değerlendirilmesine katkı sağlanması konusunda destek istiyoruz.

Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, Tarım Bakanımızdan ve milletvekillerimizden sorunların çözüme kavuşması konusunda dileklerimizi temenni ediyor, sorunların çözüme ulaşacağı inancı ile 2020 yılı ekim sezonunun tüm çiftçilerimize hayırlı olması diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)