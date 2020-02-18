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Çorum’da 90 okul beslenme dostu

Türkiye genelinde resmi ve özel okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesiyle okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesinin amaçlandığı “Beslenme Dostu Okullar Programı” kapsamında Çorum’da 90 okula beslenme dostu okul sertifikası verildi.

Çorum’da 90 okul beslenme dostu

Türkiye genelinde resmi ve özel okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesiyle okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesinin amaçlandığı “Beslenme Dostu Okullar Programı” kapsamında Çorum’da 90 okula beslenme dostu okul sertifikası verildi.

18 Şubat 2020 Salı 23:51
Çorum’da 90 okul beslenme dostu

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışma doğrultusunda okul öncesi (anaokulu), ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim uygulama ve iş eğitim merkezlerini kapsayan programda belirlenen kıstasları yerine getirenlere “Beslenme Dostu Okul” sertifikası veriliyor.

Beslenme Dostu Okullar denetim ekiplerince yapılan açıklamada, “Okulların öğrencilerini ve velilerini sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam, dengeli beslenme, özellikle de obeziteye karşı bilinçlendirerek çocukların sağlıksız, hazır gıdaya yönelmelerini engellemek amacıyla başvuru yapan okulların denetimlerinde okul projenin kriterlerini taşıyorsa o okula Beslenme Dostu Okulum Sertifikasını veriyoruz.

Bu sertifika 3 yıl geçerliliği olup, her yıl bu okullar denetleniyor. Bir okulun beslenme dostu okul olabilmesi için; yıllık plana uymuş olması gerekiyor. Önemli olan etkinliklerin yapılması ve panolarda beslenme ve sağlıkla ilgili sunumları. Beslenme ile ilgili neler yapmışlar ona bakıyoruz. Mesela hareketli yaşamı teşvik etmek için müzikli egzersiz hareketleri yaparak derse başlayan okullar var, haftanın bir günü belirli sporları ve halk oyunlarını öğrenenler var. Bir okulda çocuklarla sütü mayalayıp yoğurt yapıyorlardı ve yiyorlardı. Her ayın bir meyvesi oluyor, her ay belirledikleri meyveyi herkes belirli günlerde getirip yiyorlar. Okulun bahçesini değerlendirip bahçede sebze ve meyve yetiştiren okullar var. Okullarımız velilerle kahvaltı etkinliği yapıyorlar kahvaltıda doğal şeyler oluyor. Bu tür etkinliklerle öğrencilerin hazır gıdadan uzak durması amaçlanıyor. Sağlıklı yaşamı merkez alan beslenme dostu okullar için olmazsa olmaz bir diğer kriterin hareketli yaşam olduğu Okullar yapmış oldukları uygulamalarla hem farkındalık yaratmış hem de öğrenciler de alışkanlık yaratarak böyle bir uygulamayı devam ettirmiş oluyor. Amacımız Çocuklarımızın sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik ederek alışkanlık haline getirtmesi ve kalıcı olması için çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın üzerinden velilerimizde de bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Beslenme Dostu Okul çerçevesinde yeni başvuruda bulunan özellikle ilçe ve ilçeye bağlı köy okullarındaki Beslenme ve sağlıklı yaşam yönelik çalışmaları ve başvuru yapmış olmaları bizleri heyecanlandırıyor. Bu heyecanımıza ortak olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına Çorum ili geneli tüm okulların Beslenme Dostu Okul olmaları önemi vurgulanmış ve başvuruya okullar davet edilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)

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