Çorum’da 9 yerde kurban kesilecek

Vatandaşların huzur içerisinde bayram geçirmesi için önlemlerin alındığı belirtilirken, halkın kurbanlıklarını kesebilecekleri kesim yerleri de açıklandı. Çorum’da 9 farklı bölgede yapılacak kesim işlemleri için çalışmalarını tamamlayan Belediye, kurban kesim yerlerini bugün kesime hazır hale getirecek.

Buna göre Çorumlular Mimarsinan Mahallesi 14. ve 29. Sokağın kesişim noktasındaki park, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadik Ahmet Caddesi Hz. İbrahim Camii yanı, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesi ile Sülüklüevler 38. Sokak ve 48. Sokağın kesişim noktasındaki park alanı (Eski Tedaş şantiye karşısı), Buharaevler Mahallesi 5. Cadde Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi, Çamdeğirmeni 10. ve 19. Sokağın kesiştiği yer (Elektrik trafosu yanı), İkbal Kent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 23. Sokak, Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii Yanı ve İskilip yolu üzeri Yeni Hayvan Pazarı kurban kesim yerinde kurbanlarını kesebilecek.

Belediye, kesim alanlarına et askı sehpaları ve küçük çadırlar da kurarak etlerin parçalanması için kurban kesim alanlarına kütükler de dağıtacak. Ayrıca kent içi ulaşım yarın 09.00’dan itibaren ücretsiz olacak. Bugün ise mezarlıklara kentin bazı bölgelerinden ücretsiz otobüs seferleri düzenlecek.

(Haber Merkezi)

