“Çorum’da 9 bine yakın hobi bahçesi var”

Necati Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hobi bahçesi sahiplerine uyarıda bulunduğunu ve bahçe sahiplerinin yıkım kararı ve cezai müeyyide ile karşılaşabileceğini duyurdu.

Gül, “Yatay mimari bizim özümüz ve kültürümüzdür. Tarım arazileri korunarak, tarım dışı alanlarda, ilimizde bahçeli ev arsaları üretmek ve halkımıza sunmak, yetkililerin görevi; bahçeli ev arsası talep etmek ve altyapısı tamamlanmış bahçeli evlerde oturmak da Çorum halkının hakkıdır. Yasaklayarak değil, çözüm üreterek tarım arazilerini koruyabiliriz. Çözüm ise tarım dışı alanlarda bahçeli ev arsalarıdır” dedi.

“ÇORUM’DA 9 BİN HOBİ BAHÇESİ VAR”

ZMO İl Temsilcisi Necati Gül’ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Kırdan şehre göçle birlikte, çarpık yapılaşma olarak karşımıza çıkan hobi bahçeleri önlenemez bir sorun olmaya başlamıştır. İlimizde de 8-9 bin civarında olduğunu tahmin ettiğim hobi bahçeleri, birilerinin de rant kapısı haline gelmiş, bir yandan da tarım alanları amaç dışına çıkarılarak hoyratça betonlaşmıştır. Bir de üstüne o çirkin görüntü artık çekilemez bir hal almıştır.”

BAKAN’DAN HOBİ BAHÇELERİ İÇİN SERT UYARI

Bu duruma dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; ‘Özellikle koronavirüs salgınından sonra vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabildikleri hobi bahçelerine yönelik ilgisi arttı. Ne kadar güzel değil mi? Hayır değil. Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz.

Aradaki aracılar kazansın diye tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atmayacağız, suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz, insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına da göz yummayacağız!

Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir’ demiştir.

“HOBİ BAHÇELERİNİN GELECEĞİ YIKIM”

Bu açıklama ile hobi bahçeleri için Sayın Bakanımız tarafından bir uyarıdır. Sayın Bakanımızın açıklamalarına göre bunların geleceği yıkımdır.

Diyorum ki tarım arazilerinin yani toprağın amaç dışı kullanımını önlemek, halkımızın kültür ihtiyacı olan hobi bahçelerini daha sağlıklı ve düzgün bir şekilde karşılamak, bu gecekondu ve çirkin görünümlü hobi bahçelerinden kurtulmak bir yana çözüm beklemekte halkımızın hakkıdır.

Sayın Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın hobi bahçeleri ile ilgili çözüm üretmekle ilgili seçim öncesi sözleri vardı. Dilerim tez zamanda bu konuya el atar. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yatay mimari bizim özümüz ve kültürümüzdür. Tarım arazileri korunarak, tarım dışı alanlarda, ilimizde bahçeli ev arsaları üretmek ve halkımıza sunmak, yetkililerin görevi; bahçeli ev arsası talep etmek ve altyapısı tamamlanmış bahçeli evlerde oturmak da Çorum halkının hakkıdır.

Yasaklayarak değil, çözüm üreterek tarım arazilerini koruyabiliriz. Çözüm ise tarım dışı alanlarda bahçeli ev arsalarıdır.” (Haber Merkezi)