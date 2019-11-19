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Çorum’da 9 ayda 182 binaya yapı ruhsatı verildi

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen 182 bina ile (%0,54) 46'ıncı sırada yer aldı.

Çorum’da 9 ayda 182 binaya yapı ruhsatı verildi

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen 182 bina ile (%0,54) 46'ıncı sırada yer aldı.

19 Kasım 2019 Salı 22:57
Çorum’da 9 ayda 182 binaya yapı ruhsatı verildi

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 33.684 oldu. İstanbul, yapı ruhsatı verilen 3.382 bina ile (%10,04) iller arasında ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 2.109 bina ile (%6,26) İzmir ve 1.903 bina ile (%5,65) Konya illeri izledi. Bina sayısı en az olan iller sırasıyla Karabük, Bartın ve Ardahan oldu.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Çorum’da yapı ruhsatı verilen 139 bin m2 alan ile Türkiye'de 66'ıncı sırada yer aldı. Tokat ilinde yapı ruhsatı verilen toplam alan içinde 63 bin m2 (%45,29) konut kullanım alanı, 61 bin m2 (%44,05) konut dışı kullanım alanı ve 15 bin m2 (%10,66) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Çorum ilinde 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen binaların toplam değeri 204 milyon TL olup bu değer ile Türkiye'de 66'ıncı sırada yer aldı. (Haber Merkezi)

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