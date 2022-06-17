Çorum’da 88.905 öğrenci karne aldı

2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ererken, tüm yurtta olduğu Çorum’da da karne heyecanı yaşandı.

Eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Seydim Köyü’nde bulunan Seydim İlkokulu ve Seydim Ortaokulu’nda karne töreni düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, bazı daire müdürleri ve veliler katıldı.

Çocukların karne heyecanına ortak olan Vali Çiftçi ve beraberindekiler, sınıfları bir bir gezerek, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini dağıttı.

Vali Çiftçi, 455 okulda 88.905 öğrenci ve 7147 öğretmenle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını tamamladıklarını söyledi.

Yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşayan çocuklara karnelerini dağıtan Vali Çiftçi çocuklarla sohbet ederek onların karne heyecanlarına ortak oldu. Karnelerini alan çocuklara hediyeler de verildi.

(Taner ŞİMŞEK)

